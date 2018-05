Speurtocht-spelletje Google toont de kracht van AI

2018-05-07T10:04:00

2018-05-07T10:02:51

Computers worden dankzij kunstmatige intelligentie telkens beter in het herkennen van objecten. Op je smartphone kun je nu een spelletje van Google spelen, dat laat zien hoe ver de technologie inmiddels is gekomen.

In Emoji Scavenger Hunt is het de bedoeling om in je nabije omgeving de objecten te vinden die de game je voorschotelt, zoals een schoen, een aarbei, een toetsenbord of een paraplu. Dat doe je door binnen de tijd je smartphone-camera er op te richten. De AI van Google matcht vervolgens de afbeelding met de foto.

Meer experimenten

Je kunt het spel spelen door op je mobiel naar emojiscavengerhunt.withgoogle.com te surfen en de site toegang te geven tot je camera-app. Overigens is dit niet de eerste keer dat Google het publiek bij de ontwikkeling van machine learning betrekt. Eerder probeerde het neurale netwerk al je tekeningen te herkennen, of kon het ze omzetten in professionele illustraties.