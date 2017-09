Spotify-app niet meer beschikbaar voor veel smart-tv's

Veel bezitters van een Samsung, Sony of Philips-tv moeten het voortaan stellen zonder Spotify-app, waardoor ze niet meer op die manier muziek kunnen streamen via hun televisie.

Het betreft dan inmiddels al wat oudere modellen, hoewel het voor tv-begrippen eigenlijk helemaal niet zo oud is. De Spotify-app is niet meer beschikbaar op Samsung, Sony en Philips-tv's die in 2014 of eerder zijn aangeschaft, meldt de Consumentenbond.

Een van de redenen is dat Spotify een nieuwe app ontwikkelde voor smart-tv's. Die is echter alleen geschikt voor nieuwere Samsung-televisies, die op het besturingssysteem Tizen draaien. Ook werkt de app op recente televisies met Android TV.

Televisies van LG hebben al een poosje geen Spotify-app meer. De fabrikant hoopt deze in de toekomst wel weer aan te kunnen bieden.

Gewoonte

Dat apps zomaar van smart-tv's verdwijnen, is wel vaker het geval. Vorig jaar bleek al dat kijkers zich daar aan storen. Ze baseren hun aankoop vaak op de mogelijkheden die een slimme tv te bieden heeft, maar het blijft een gok hoe lang alle functies voor hen blijven werken.