Spotify gaat exclusieve content aanbieden

2017-03-20T15:54:30

2017-03-21T10:46:34

Betaalde abonnees van Spotify krijgen binnenkort misschien toegang tot exclusieve content.

In 2016 liet Stefan Blom, strategisch hoofd bij Spotify, nog weten dat Spotify niet gelooft in exclusieve deals met gebruikers en artiesten. Ze waren van mening dat exclusieve content “niet goed is voor de artiest”. Nu lijkt Spotify daarop terug te komen. Volgens de Financial Times heeft Spotify enkele overeenkomsten gesloten met de grote platenmaatschappijen, in aanloop naar de beursgang van de Zweedse streamingdienst.

Spotify wil al langer naar de beurs, maar is tot nu toe telkens afgewezen omdat het bedrijf niet genoeg geld verdient. Een verassend gegeven, aangezien Spotify de grootste muziekstreamingdienst ter wereld is. Alleen al in 2016 kreeg Spotify er 20 miljoen betalende abonnees bij. In maart van dit jaar tikte Spotify de 50 miljoen betalende abonnees aan. Spotify heeft een hogere omzet nodig om beursgang mogelijk te maken en zou dit op twee manieren willen aanwakkeren:

Niet alleen zou Spotify bepaalde content alleen beschikbaar maken voor betalende abonnees, ook zou bepaalde content tijdgebonden zijn. Nieuwe albums zouden bijvoorbeeld de eerste maand alleen beschikbaar zijn voor de Premium-abonnees.

Het aanbieden van exclusieve content komt kort na een mailing die Spotify aan enkele abonnees in de Verenigde State stuurde. In de mail kregen gebruikers de aanbieding om hun Premium-abonnement om te zetten naar Spotify Hi-Res. Hiermee zouden gebruikers hun muziek in hogere kwaliteit kunnen afspelen.

Met de komst van hi-res audio zou Spotify het kunnen opnemen tegen TIDAL, een streamingdienst die zich ondersteunt door muziek in CD-kwaliteit aan te bieden. Spotify heeft Apple Music op dit gebied al ingehaald, doordat Spotify muziek nu op 320kb/s kan aanbieden terwijl Apple Music muziek aanbiedt tot 256kb/s.

Platenmaatschappijen

Platenmaatschappijen zien de laatste jaren weer een stijging in de omzet, mede door streamingdiensten. Spotify is verantwoordelijk voor een groot deel van deze piek. Tegelijkertijd vormen diensten als Spotify een bedreiging voor zowel de fysieke als digitale verkoop van albums. Zo hebben artiesten als Coldplay en Adele hun nieuwe albums opzettelijk een lange tijd niet beschikbaar gesteld via Spotify.. Taylor Swift riep in 2014 haar zelfs haar hele discografie terug uit de bibliotheek van de Zweedse streamingdienst.

Spotify liet gebruikers jarenlang muziek streamen zonder hierbij een deal te sluiten voor de lange termijn met platenmaatschappijen. Hierdoor had Spotify geen vaste overeenkomstenf en konden platenmaatschappijen zich ieder moment terugtrekken.

Deals

Het lijkt erop dat Spotify zijn lesje heeft geleerd en nu wel plannen maakt voor de lange termijn. Door minder uit te keren aan platenmaatschappijen en het aantal premium-abonnees verder te laten oplopen met behulp van exclusieve content, wil Spotify meer geld verdienen.

Naast het tekort aan omzet is er nog een belangrijke reden dat Spotify niet werd toegelaten op de beurs: schulden. In 2016 nam de Zweede streamingdienst twee leningen op; één van 500 miljoen en één van 1 miljard. Met de komende maatregelen wil Spotify deze schulden zo snel mogelijk afbetalen en de beurs op. Zal een beursgang het bedrijf eindelijk winstgevend kunnen maken?