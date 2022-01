Spotify HiFi voor onbepaalde tijd uitgesteld

Vorig jaar maakte Spotify bekend dat het bedrijf het abonnement Spotify HiFi wilde uitbrengen voor het einde van 2021. Het is geen geheim dat dit doel niet behaald is.

Daarom brengt de muziekstreamingdienst nu een update uit omtrent de zaak. In een thread op het Community-forum van Spotify laat het bedrijf weten dat de HiFi-dienst voor onbepaalde tijd uitgesteld is. Wanneer er details bekend zijn over de lancering of het abonnement, dan brengt Spotify die meteen, zo luidt de belofte.

Begin vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat Spotify HiFi voor het einde van 2021 uit zou komen en dat het een extra abonnement wordt dat je bovenop het huidige abonnement kunt nemen. Met dit abonnement wil de dienst het onder meer opnemen tegen concurrenten als Tidal, Apple Music en Amazon Music Unlimited.

De reden voor dit uitstel is helaas niet bekendgemaakt. Wellicht gooide Apple roet in het eten toen Apple Music werd voorzien van muziek in hogere kwaliteit, zonder dat abonnees daar maandelijks extra geld aan kwijt zijn. Aangezien het nu nog steeds zo is dat Spotify HiFi-gebruikers in de toekomst extra moeten betalen, weet het bedrijf nu al dat het daarmee zijn eigen positie verzwakt.