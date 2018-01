Spotify lanceert nieuwe muziek-app Stations

Spotify lanceert bij wijze van experiment een nieuwe muziek-app met de naam Stations. Die is voorlopig enkel in Australië te downloaden en alleen voor Android-gebruikers.

Stations biedt luisteraars afspeellijsten op maat, binnen bepaalde muziekgenres zoals jazz, rock en top 50-hits. Het verschil met de standaard Spotify-app is dat gebruikers niet zelf kunnen bepalen welk nummer ze starten, ook een liedje overslaan is niet mogelijk. De app gedraagt zich als een radiozender.

Muziekvoorkeur

Naar verloop van tijd leert Stations welke muziek je graag luistert, en biedt het nieuwe lijsten aan die bij je voorkeuren passen. Vergelijkbaar dus met Spotify Weekly en de Release Radar, beide lijsten maken ook deel uit van de app.

Nu nog even afwachten of Stations ook in andere landen wordt uitgebracht. De app is gratis te downloaden, en biedt verder geen speciale voordelen voor Spotify Premium-leden.