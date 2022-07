Spotify neemt muziektriviaspel Heardle over

2022-07-13T09:20:32

2022-07-13T09:22:02

Spotify kondigt aan muziektriviaspel Heardle over te nemen. Dit is een game die online verscheen na het populaire webspel Wordle.

Dit is de eerste keer dat Spotify is met gaming in brede zin doet. Met Heardle wil het bedrijf twee dingen bereiken: mensen betrokken houden en luisteraars nieuwe muziek voorschotelen.

Heardle is vooralsnog alleen te bereiken via zijn zelfstandige website. De game speelt een liedje af en luisteraars moeten dan binnen zes beurten raden om welk nummer het precies gaat.

Eerst hoor je enkele noten en daarna krijg je de muziek iets beter te horen. Wanneer het dagelijkse spel ten einde komt, dan krijg je een link naar de content op muziekstreamingdienst Spotify te zien.

Voorheen was het zo dat het linkje naar SoundCloud verwees. Spotify laat weten dat Heardle dagelijks miljoenen spelers heeft, maar wil niet vertellen hoeveel het voor de dienst betaalde.

De integratie tussen Heardle en Spotify gaat eerst live in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en komt later naar andere landen toe.

Het is later ook de bedoeling dat Heardle volledig geïntegreerd wordt in de app van Spotify. Maar het bedrijf maakte nog niet bekend hoe het dat precies van plan is om te bewerkstelligen.