Spotify presenteert speciale afspeellijsten van vrienden

2022-07-29T09:09:54

2022-08-01T09:09:31

Spotify presenteert een nieuwe manier om de muzieksmaak van je vrienden te leren kennen, via de Friends Mix-afspeellijst.

Wanneer je zo’n lijst afspeelt, dan luister je naar de muziek waar je vrienden van houden. Je eigen muzieksmaak kan er tussen zitten, maar in principe hoor je daar mogelijk niets van.

De lijsten worden automatisch samengesteld door een algoritme, waardoor niemand daar dus echt iets voor hoeft te doen. En anders kun je natuurlijk gewoon je eigen muziek handmatig blijven delen.

De Spotify Friends Mix

De gloednieuwe afspeellijst is wereldwijd voor iedereen beschikbaar via de desktopapp en op iOS. Het maakt ook niet uit of je betaalt voor de dienst of een gratis gebruiker bent: de lijst is beschikbaar.

Het is niet duidelijk waarom Spotify ervoor kiest de nieuwe afspeellijst niet voor Android beschikbaar te maken. Maar we gaan ervan uit dat dit op een later moment alsnog gebeurt.

Streamingdiensten kunnen heel goed hun best doen om content aan te bevelen via allerlei algoritmen. Maar in veel gevallen zijn de aanbevelingen van vrienden persoonlijker en beter.

Spotify probeert nu simpelweg die schat aan informatie in te zetten om gebruikers nieuwe muziek voor te schotelen. Ondertussen biedt de dienst ook nog een unieke feature aan.