Spotify sluit deal met Universal Music Group

2017-04-05T09:57:45

2017-04-05T10:19:43

Spotify heeft een deal aangekondigd met Universal Music Group, één van de grootste platenmaatschappijen in de muziekindustrie. De deal geeft Universal de flexibiliteit om muziek op verschillende manieren uit te brengen. Voor de gebruiker betekent de deal dat betalende gebruikers album tot wel twee weken kunnen beluisteren dan niet-betalende gebruikers.

Spotify en UMG

Het gerucht ging al eerder, maar nu is de kogel toch echt door de kerk. Oprichter en CEO van Spotify, Daniel Ek, geeft in een persbericht aan dat “niet ieder album op dezelfde manier kan worden uitgebracht”. Vanaf vandaag kunnen artiesten van Universal Music Group (UMG) ervoor kiezen om hun nieuwe albums tot twee weken alleen beschikbaar te maken voor premium gebruikers. Lees ook: 12 tips om alles uit Spotify te halen.

Hoewel volledige albums een flexibele release kunnen krijgen, blijven singles voor zowel betalende als niet-betalende gebruikers gelijk beschikbaar. De deal tussen Spotify en UMG geeft de platenmaatschappij ook meer inzicht in data van gebruikers. Zo kan UMG eerder inspringen op luistertrends om nieuwe artiesten te laten doorbreken en om artiesten met elkaar te verbinden.

Groei

In relatief korte tijd is het streamen van audio overal ter wereld uitgegroeid tot de voornaamste vorm van het beluisteren van muziek. Mede door streamingdiensten als Spotify, is de muziekindustrie voor het eerst in twee decennia weer aan het groeien. Onlangs liet Spotify weten dat de streamingdienst 50 miljoen gebruikers telde. Apple Music haalde laatst de mijlpaal van 20 miljoen.

Als onderdeel van de deal zal Spotify per stream minder uitkeren aan royalty’s aan UMG. Dit is voor Spotify een belangrijk onderdeel van de deal, aangezien de streamingdienst winstgevender moet worden om beursgang mogelijk te maken. In 2015 draaide Spotify een omzet van 1,95 miljard euro, waarvan er ruim 1,6 miljard werd uitgegeven aan royalty’s. Aan het einde van de rit bleef Spotify zitten met een verlies van 172 miljoen euro.

De kans is groot dat Spotify binnenkort ook deals zal sluiten met de andere twee major platenlabels; Warner Music Group en Sony Music Group. Samen met UMG, zijn deze ‘big three’ labels goed voor ongeveer 80% van alle muziek die er bestaat.