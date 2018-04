Spotify-speaker voor in de auto duikt op

2018-04-09T10:32:00

2018-04-09T10:30:37

Online zijn de eerste beelden opgedoken van een Spotify-speaker voor in de auto. De gadget is nog niet aangekondigd, maar sommige gebruikers van de streamingdienst kregen er via de mail een advertentie van binnen.

Het ronde apparaatje is aan het dashboard te bevestigen en via de stem te bedienen. Mogelijk via Alexa-ondersteuning, en dankzij ingebouwde 4G wellicht ook zonder smartphone in de buurt. Er zijn ook fysieke knoppen aanwezig, waaronder voor een shuffle-functie.

Geïnteresseerden zouden een Premium-abonnement afsluiten voor 12,99 dollar of 14,99 dollar per maand, en dat voor minimaal een jaar. Bij die prijs zit de Spofity-speaker dan inbegrepen. Bevestiging van Spotify blijft verder vooralsnog uit.

Kwestie van tijd

De komst van een slimme Spotify-speaker lijkt echter slechts een kwestie van tijd. Eerder al doken vacatures bij het bedrijf op, waarin actief werd gezocht naar nieuw personeel dat zich op 'verbonden hardware' zou richten.

Het muziekbedrijf is van plan op 24 april iets groots aan te kondigen. Mogelijk houdt het verband met deze geruchten.