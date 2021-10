Spotify start verkoop Car Thing, is geen volledige autoradio

2021-10-15T10:10:00

2021-10-15T10:11:45

Al meer dan drie jaar wordt er over gesproken en nu is 'ie er dan eindelijk, Spotify's Car Thing. Het lijkt op een vervanger van je autoradio, maar schijn bedriegt. Het apparaatje visualiseert je afspeellijsten, zodat je ze onderweg makkelijker kunt bedienen.

In je auto luisteren naar Spotify, dat kan al langer op allerlei manieren. Op infotainmentsystemen werkt het door middel van Android Auto of Carplay (iOS), terwijl radio's zonder scherm vaak ook een manier hebben om je smartphone te koppelen. Zij het draadloos, zij het met een kabeltje.

De Car Thing van Spotify dient ook op je bestaande autoradio aangesloten te worden. Dan kan via blueooth, usb of een aux-audiokabel. Je vervangt dus niet je huidige radio. De gadget van Spotify bezit namelijk zelf geen speakers, maar koppel je op deze manier aan het luidsprekersysteem dat al in je auto aanwezig is.

Car Thing installeren

Bevestig het apparaat zoals je bijvoorbeeld ook een smartphonehouder zou vastklemmen. Sluit het kastje dan aan op de sigarettenaansteker en koppel tenslotte je telefoon. Nu verschijnen je afspeellijsten op het Car Thing-scherm.

Muziek is onder meer te bedienen met de fysieke, ronde draaiknop, zodat je tijdens het rijden niet met het touchscreen hoeft te priegelen. Ook luistert de gadget naar spraakcommando's.

Car Thing kopen

Spotify's Car Thing vereist een Spotify Premium-abonnement en werkt dus niet als je een gratis Spotify-abonnement hebt. Daar komt bij dat het streaminghulpje vooralsnog alleen in de Verenigde Staten wordt aangeboden, voor een prijs van circa 80 dollar. Of en wanneer we het apparaatje in de Benelux mogen verwachten, is nog niet bekend.