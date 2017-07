Spotify test speciale modus voor in de auto

2017-07-10T11:00:00

2017-07-10T10:39:07

Spotify test een speciale modus voor tijdens het autorijden. De interface heeft daarin grotere icoontjes, zodat de muziekstreamingdienst makkelijker te bedienen is in het verkeer.

Dat ontdekte een gebruiker van de Spotify-app op Reddit. De modus start zodra er op het icoontje van een auto wordt getikt. Naast de grotere interface kan de app ook luisteren naar stemcommando's. Zo kun je beide handen aan het stuur houden.

Althans in theorie. In de praktijk werkt het nog niet.

Nog niet aangekondigd

Spotify heeft de functie nog niet aangekondigd. Onduidelijk is dan ook nog of deze er ooit echt komt. Het zou in ieder geval welkom zijn, omdat afleiding door smartphones telkens vaker een oorzaak is van verkeersongelukken.