'Spotify werkt aan eigen speaker'

Veel speakers bieden tegenwoordig ondersteuning voor Spotify. Nu lijkt het er op dat de streamingdienst met een eigen speaker op de proppen komt, naast mogelijk andere Spotify-gadgets.

Daar wordt althans naar gehint in vacatures op de Spotify-site, zoals ontdekt door Musically. Men zoekt nieuwe werknemers voor het opstarten van een lijn 'fysieke producten', die later worden omschreven als 'connected hardware'. Klinkt als een slimme speaker in de stijl van Sonos of Alexa.

Wearables en koptelefoons

Vorig jaar dook al eerder een vacature op, waarin het bedrijf de vergelijking maakte met de Pebble Watch, Amazon Echo en de Snap Spectacles. Drie totaal verschillende producten die wel één ding gemeen hebben: ze dragen de naam van de fabrikant, en zijn dus niet los te zien van hun merknaam.

Online wordt verder dan ook gespeculeerd over o.a. wearables en koptelefoons van Spotify. Omdat men nog bezig is met het samenstellen van de hardware-divisie, duurt het waarschijnlijk nog wel een poosje voor de eerste onthullingen plaatsvinden.