Spotify: Zonnige dag = blije muziek

2017-02-08T10:00:00

2017-02-08T09:58:30

Spotify heeft een jaar lang grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen weersomstandigheden en muziek. 85 miljard geanonimiseerde muziekstreams droegen bij aan de uitkomsten.

De streamingdienst werkte daarvoor samen met weer-analisten van Accuweather. Er werd onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende weertypen: zonnig, bewolkt, regenachtig, winderig, en sneeuw.

De conclusies liggen vaak voor de hand. Op zonnige dagen wordt doorgaans vrolijkere muziek gedraaid, terwijl op regenachtige dagen het tempo lager ligt. Op deze dagen luisteren we ook liever akoestische dan elektronische muziek.

Zelf luisteren

De bevindingen van Spotify zijn op deze site te beluisteren. Je kunt er zelf bepalen of je winterse of juist zomerse muziek wilt horen door links bovenin op het weer-symbool te klikken. Daarbij wordt ook een willekeurige stad geladen.

Blijkbaar luisteren Groningers op bewolkte dagen graag naar Can't Help Falling in Love van Elvis Presley. Zo zie je maar weer.