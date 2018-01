Spraakassistente Alexa komt naar Windows 10

2018-01-08T10:08:00

2018-01-08T11:45:30

Amazon maakt tijdens de Consumer Electronics Show te Las Vegas bekend dat de spraakassistente Alexa naar Windows 10 komt. Daarmee gaat men de concurrentie aan met Microsofts eigen Cortana.

Alexa is later dit jaar als app te downloaden voor Windows 10. Je hoeft daardoor geen apart apparaat met Alexa-ondersteuning te kopen, om er gebruik van te maken. De assistent luistert naar stemcommando's die je geeft via je microfoon.

Fabrikanten als HP, Lenovo, Asus en Acer werken allen aan laptops die speciaal voor dit doeleinde van verbeterde microfoons zijn voorzien. Spraakopdrachten worden in dit geval binnen een straal van drie meter nog opgepikt.

Nog geen Nederlands

Met Alexa kun je onder meer muziek streamen, nieuws en het weerbericht opvragen, slimme apparaten bedienen, notities aanmaken en nog veel meer door het simpelweg hardop uit te spreken. Alexa kan alleen nog geen Nederlands verstaan.

Net zoals je nu in Windows 10 van standaard browser kunt wisselen, is het straks dus ook mogelijk om een andere spraakassistente in te stellen. Standaard is dat Cortana, wie weet straks in jouw geval Alexa. Ook Cortana spreekt overigens nog geen Nederlands.