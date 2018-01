SRS-XB30-speaker maakt er een feestje van

2018-01-04T14:00:00

2018-01-03T16:24:20

Op feestjes bepaalt niet alleen de muziek de sfeer, ook het licht is belangrijk. Sony heeft dat goed begrepen met de SRS-XB30, een draadloze speaker met ingebouwde feestverlichting.

Die steelt dus niet alleen door zijn audiokwaliteit de show, maar ziet er ook nog eens opvallend uit. Dit model is spatwaterdicht en is te koppelen aan een tweede speaker voor stereogeluid.

Opvolger

Na 24 uur moet de luidspreker weer aan de lader, maar dan is iedereen vermoedelijk toch allang weer terug naar huis. Dit is overigens de opvolger van de XB20 die erg in trek is, blijkt uit een analyse van onze Kieskeurig-collega's.