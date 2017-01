Ssd van Asata is waterdicht

Sommige smartphones en smartwatches zijn tegenwoordig waterdicht. Wat we minder vaak zien, is een waterdichte externe schijf.

Deze nieuwe ssd van het Taiwanese Adata (type SD700) is wel degelijk stof- en waterbestendig, wat bijvoorbeeld handig is voor surfers en duikers. Die kunnen de beelden van hun kunsten hierop met een gerust hart overzetten, ook wanneer ze nog op het water of op het strand zijn.

Onder water

De schijf kan zelfs een uur ondergedompeld blijven, en werkt daarna nog steeds. De capaciteit loopt op tot 1 TB en prijzen starten vanaf 120 euro.