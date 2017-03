Star Trek: Bridge Crew is sociale vr-game

Gamesontwikkelaar Ubisoft maakt van virtual reality een sociale aangelegenheid met Star Trek: Bridge Crew. Vier spelers besturen daarin gezamenlijk een ruimteschip, elk met een eigen vr-bril op hun neus.

Communicatie speelt een sleutelrol. Zo bepaalt de kapitein de koers, maar pas nadat de ingenieur heeft gecheckt of er wel genoeg brandstof aanwezig is. Het spel werkt op de pc met de Oculus Rift en de HTC Vive, op de PlayStation 4 met PlayStation VR.

Niet alleen

De grote vraag is of je drie mensen kent die ieder een vr-headset bezitten. Online spelen met vreemden is gelukkig ook een optie, maar of dat net zo leuk is?