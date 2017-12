Star Wars-editie OnePlus 5T onthuld

2017-12-04T09:46:00

Over twee weken draait er een nieuwe Star Wars-film in de bioscopen en dat betekent dat de marketingmachine weer overuren draait. Met als meest recente voorbeeld een speciale Star Wars-editie van de OnePlus 5T.

De OnePlus 5T Star Wars Limited Edition is vooralsnog alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Of er op het uiterlijk na verschillen zijn met de gewone OnePlus 5T, is nog niet bekend.

Kleurrijk

Het toestel is wit met rood/zwarte accenten, waar de normale OnePlus 5T alleen in het zwart verkrijgbaar is. In China is er overigens nu ook een rode optie. De telefoon wordt op 14 december volledig uit de doeken gedaan.