Star Wars-robotje R2-Q5 vindt zijn eigen weg

2017-11-16T14:00:00

2017-11-16T09:50:01

Er draait eind dit jaar weer een nieuwe Star Wars-film in de bioscoop en dat betekent ook dat speelgoedfabrikanten weer overuren kunnen draaien. Omdat het op afstand bestuurbare robotje BB-8 laatst zo’n succes bleek, komt Sphero nu dan ook met R2-Q5.

Aan de kleur zie je al dat dit het gemene broertje is van R2-D2. Ook deze is met een smartphone te besturen, of hij vindt zijn eigen weg wel. Als alternatief is ook BB-E9 nieuw (rechts op de foto), een zwarte variant op BB-8.

Maatjes

Heb je verschillende droids in huis, dan kunnen ze zelfs tegen elkaar praten. En als je Star Wars met ze kijkt, reageren ze op de actie op het scherm. Een onmisbare gadget voor de echte Star Wars-fan, dus. Er hangt wel een pittig prijskaartje aan: 199,95 dollar.