Starbucks-app krijgt spraakassistent

2017-01-30T16:11:00

2017-01-30T16:05:55

De Starbucks-app wordt uitgerust met een spraakassistent. Met stemcommando's zijn onder andere verschillende soorten koffie en broodjes te bestellen.

Voorlopig is de nieuwe functie nog maar voor een klein deel van de Amerikaanse klanten beschikbaar. Starbucks komt de bestelling overigens niet brengen, je moet het zelf nog wel even ophalen. Afrekenen doe je wel via de app, eventueel ook met een spraakopdracht.

Alexa

Daarnaast omarmt Starbucks de digitale assistente van Amazon, Alexa. Klanten kunnen in de Starbucks-app een standaard bestelling instellen, bijvoorbeeld hun favoriete kop koffie. Een bestelling is dan simpelweg te plaatsen door 'Alexa, bestel bij Starbucks' te roepen.

Trend

Veel bedrijven bieden hun eigen virtuele assistent aan. Denk aan Google en de Google Assistent, Microsoft en Cortana, Apple en Siri... en noem zo maar op. Vooral Alexa is momenteel erg in trek. Veel gadgets werken met de AI van Amazon samen.