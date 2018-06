Stekker na 20 jaar uit Yahoo Messenger

2018-06-11T11:22:00

2018-06-11T11:19:26

Chatten via Yahoo Messenger kan nog tot 17 juli aanstaande, daarna wordt de stekker er uit getrokken. De dienst bestaat al 20 jaar, maar volgens Yahoo is het tijd voor iets nieuws dat beter bij de hedendaagse tijd past.

Kortgeleden nog introduceerde het bedrijf een hele nieuwe chat-app, Squirrel. De focus ligt daarbij op chatkamers rond gedeelde interesses. Tot op heden is de dienst alleen op uitnodiging beschikbaar.

Trouwe gebruikers van Yahoo Messenger hebben nog zes maanden de tijd om hun chatgeschiedenis te downloaden. Daarvoor kunnen ze met hun Yahoo ID een downloadverzoek indienen, waarna het bestand wordt gemaild.

MSN-rivaal

Yahoo Messenger lanceerde in 1998 als antwoord op o.a. MSN Messenger. In eerste instantie voor pc's, later ook voor smartphones. Twee jaar geleden nog werd de app in een nieuw jasje gestoken. Onbekend is hoeveel mensen er precies gebruik van maakten.