Stel tweestapsverificatie in voor Nest-apparaten

De slimme apparaten van Nest zijn vanaf heden te beveiligen middels tweestapsverificatie. Na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, krijg je nog een extra code toegestuurd.

Op die manier hebben kwaadwillenden niet genoeg aan enkel je inloggegevens, mochten ze die ontfutselen. Ze moeten ook de beveligingscode weten, maar die wordt alleen naar jouw toestel gestuurd. Veel e-maildiensten maken er ook gebruik van.

Tweestapsverificatie Nest inschakelen

In de Nest-app staat de optie standaard uit. Om het aan te zetten, ga je naar Account > Account beheren > Accountbeveiliging. Zet daar Verificatie in twee stappen op Aan.

Risico

We raden je aan dit te doen, want via de app zijn apparaten als thermostaten en camera's op afstand te bedienen. Daar wil je cybercriminelen het liefste zo ver mogelijk vandaan houden.