'Sterke groei in aantal malafide webshops'

2018-02-12T10:22:00

2018-02-12T10:24:51

De politie heeft vorig jaar in totaal 438 keer opgetreden tegen malafide webwinkels. In 2016 gebeurde dat nog maar 35 keer. Volgens het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) is er een sterke groei van neppe webwinkels.

Het betreft dan bijvoorbeeld kopieën van bekende webshops, die haast niet van echt te onderscheiden zijn maar als enige doel hebben om tijdens het afrekenen je betaalgegevens te stelen. Maar ook sites die betalingen innen, vervolgens de producten niet leveren en binnen korte tijd weer spoorloos verdwijnen.

Wanneer de politie hier lucht van krijgt, kunnen sites offline worden gedwongen of betalingen worden geblokkeerd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zijn aangiften, waarvan er gemiddeld 105 per dag binnenkwamen. In totaal werden er vorig jaar 38.343 aangiften van internetoplichting gedaan.

Minder aangiften

Dat zijn er veel, maar wel ongeveer 8000 minder dan in 2016. Volgens het LMIO worden er minder aangiften gedaan omdat we nepwebwinkels sneller herkennen en er dus minder slachtoffers vallen. Er is veel aandacht voor het onderwerp, onder meer in tv-programma's als Opgelicht?!. Door die bewustwording trappen we er minder vaak in.

LMIO-teamleider Gijs van der Lingen concludeert dan ook: "Elke aangifte er één te veel, maar afgezet tegen de alsmaar stijgende handel en verkoop via e-commerce, mogen we niet ontevreden zijn." Ongeveer de helft (47 procent) van de gedupeerden deed in 2017 aangifte. De gemiddelde financiële schade is circa 198 euro per 'klant'.