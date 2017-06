Stichting Brein dwingt verkoper Retrospeler te stoppen

Stichting Brein heeft samen met Nintendo een stokje gestoken voor de verkoop van de Retrospeler, een spelcomputer vol illegaal gedownloade games.

Net zoals streamingkastjes vaak worden voorzien van addons die piraterij in de hand werken, was de Retrospeler een console waar al veel spelletjes op geïnstalleerd stonden. Maar de verkoper van deze console had daar helemaal de rechten niet voor.

In feite was het apparaat slechts een Raspberry Pi in een behuizing, waarop de spellen via emulatie werden afgespeeld. Volgens Stichting Brein stonden er 'duizenden' spelletjes op. De spelcomputer werd voor 110 euro verkocht.

Schikking

Inmiddels is de verkoopsite uit de lucht en heeft Stichting Brein met de aanbieder van de Retrospeler geschikt voor een onbekend bedrag. Er lijkt verder geen rechtszaak van te komen.