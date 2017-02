StoreJet 25C3 van Transcend houdt het bij usb 3.0

2017-02-16T10:00:00

2017-02-16T08:54:57

Externe schijven met een usb-c-poort schieten als paddenstoelen uit de grond, maar je hebt waarschijnlijk nog altijd meer apparaten in huis die nog níet zo’n aansluiting bezitten. Transcend speelt daar op in met de StoreJet 25C3.

De StoreJet 25C3 van Transcend heeft nog gewoon een 'ouderwetse' usb 3.0-aansluiting. De aluminium schijf is 9,95 millimeter ‘dik’ en weegt slechts 136 gram.

Onderweg

Handig voor onderweg dus, temeer omdat er geen aparte stroomkabel nodig is. De drive is beschikbaar in capaciteiten van 1 TB (75 euro) en 2 TB (125 euro).