Storing bij DigiD

2017-01-16T14:07:00

2017-01-16T14:01:56

DigiD kampt momenteel met een storing, waardoor er niet ingelogd kan worden op sites van de overheid. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend.

Dat meldt Tweakers zojuist. De storing zou inmiddels zo'n twee uur aan de gang zijn. DigiD-beheerder Logius is inmiddels op de hoogte. 'Vanwege een storing is DigiD niet beschikbaar momenteel, excuses voor het ongemak', meldt men op Twitter.

Vanwege een storing is DigiD niet beschikbaar momenteel. Excuses voor het ongemak. ^DigiDwebcare — DigiD (@DigiDwebcare) 16 januari 2017

Foutmelding

Het aanmeldscherm van DigiD komt niet tevoorschijn, of de webpagina toont een foutmelding. Inloggen met DigiD is nodig om overheidszaken te regelen, zoals de belastingaangifte of het aanvragen van toeslagen.

Telkens meer Nederlanders maken er gebruik van, terwijl er ondertussen aan een beter systeem wordt gewerkt.