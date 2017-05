Wereldwijde storing treft WhatsApp - Update

2017-05-03T22:55:51

2017-05-04T00:33:52

Woensdagavond is WhatsApp getroffen door een wereldwijde storing. De oorzaak is nog niet bekend, maar het is in grote delen van Europa niet mogelijk om berichten te verzenden en ontvangen, en om via WhatsApp te bellen.

Gebruikers die berichten probeerden te versturen via de dienst, kregen een klokje naast het bericht in plaats van de bekende één of twee blauwe vinkjes. Berichten worden bij een groot deel van de gebruikers niet verstuurd of ontvangen. Naast de chatdienst is het ook niet mogelijk om via WhatsApp te videobellen.

Bij de status van de WhatsApp-app op Android en iOS wordt geen melding gemaakt van de storing en ook op de website van WhatsApp zelf is nog niets terug te vinden. Op de website Allestoringen.nl wordt echter wel massaal melding gemaakt van een storing in de chatdienst.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het probleem is, maar het betreft wel een grote storing die zich ook in andere landen voordoet.

Alternatieven

WhatsApp heeft regelmatig storingen. Zo was het eind april ook een tijd niet mogelijk om van de dienst gebruik te maken. En hoewel het merendeel van de smartphonegebruikers nog steeds WhatsApp gebruikt, zijn er ook tal van alternatieven die best interessant kunnen zijn, en eveneens handige functies bevatten.

Toch liever WhatsApp gebruiken? De dienst kun je ook gebruiken op je pc of laptop, en is doorgaans minder onderhevig aan storingen. De pc-versie kun je eenvoudig installeren op iedere Windows-pc.

Update: Vanaf circa 0:35 is de WhatsApp-dienst weer langzaam op gang aan het komen.