Straks kun je je gehoorapparaat verbinden met je Android-smartphone

2018-08-17T12:53:00

2018-08-17T12:50:19

Google werkt samen met het Deense GN Hearing om Android toegankelijker te maken voor slechthorenden. Het mobiele besturingssysteem krijgt straks ondersteuning voor hoortoestellen, die je verbindt via het energiezuinige bluetooth low energy. Zo hoor je alle audio via je gehoorapparaat.

Dat melden Google en GN Hearing in een blogpost. De volledige, ingebouwde Android-ondersteuning voor hoortoestellen wordt beschikbaar in een 'toekomstige Android-versie', schrijven de bedrijven. Of dat versie 9.0 Pie is, dat vorige week uitkwam, is onduidelijk. Wij denken zelf dat het een nieuwere versie is waar nog aan gewerkt wordt, bijvoorbeeld 9.1. Volgens GN Hearing zijn van zijn twee hoortoestellen als eerste geschikt voor de Android-audio-ondersteuning. Op een later moment kunnen ook andere fabrikanten hun gehoortoestellen ondersteunen.

Zo werkt het

De audiotechnologie wordt door Google ASHA genoemd, wat staat voor Audio Streaming for Hearing Aids. Via de technologie verbindt een geschikt hoorapparaat via bluetooth low energy (LE) met een ondersteund Android-toestel. Dat lijkt in eerste instantie een smartphone te zijn, al is het aannemelijk dat ook tablets en andere Android-apparatuur volgen. Volgens Google is de audioverbinding tussen het Android-toestel en het hoorapparaat van hoge kwaliteit en is de impact op de accuduur minimaal.

Alle audio die normaliter uit de luidspreker van de smartphone komt, wordt afgespeeld via het hoortoestel. Telefoongesprekken, YouTube-video's, Facebook-filmpjes maar ook muziek via Spotify gaat straks dus rechtstreeks het oor in. Dat is goed nieuws voor de 466 miljoen slechthorenden die er op de wereld zijn, zo berekende de Wereldgezondheidsorganisatie laatst.