Streamingaanbod in Europa wordt gelijkgetrokken

2017-02-08T10:25:56

2017-02-08T11:01:58

De Europese Unie gaat streamingdiensten verplichten om overal in Europa het aanbod gelijk te houden. Hierdoor zijn er geen beperkingen in wat consumenten in verschillende delen van Europa mogen kijken.

Het Europese Parlement heeft een overeenkomst gesloten met de Europese lidstaten en de Europese Commissie, waarmee de regionale beperkingen voor online media-abonnementen zullen verdwijnen. Door de beperkingen op te heffen krijgen alle consumenten in Europa toegang tot dezelfde content bij bijvoorbeeld online streamingdiensten als Netflix.

Diensten

De nieuwe EU-regels gaan gelden voor een aantal diensten, zoals filmdiensten, sportwedstrijden, e-books, games en muziekdiensten. Aan de hand van de betaalgegevens en het ip-adres wordt gecontroleerd tot welke diensten de gebruiker dan toegang heeft, zodat de betreffende dienst dan wordt geblokkeerd als men zich buiten Europa begeeft.

Roamingkosten

Vanaf 2018 verdwijnen de roamingkosten voor het gebruik van het mobiele netwerk, waardoor het voor consumenten stukken voordeliger wordt om gebruik te maken van internet in de omringende EU-landen. Daardoor betaal je ook niet meer als er wordt gestreamd via een dienst als Netflix in een van deze landen, en krijg je dus ook toegang tot dezelfde content als in Nederland.

Goedkeuring

Hoewel de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement het met elkaar eens zijn, moet de overeenkomst officieel nog wel worden goedgekeurd door de Raad van de EU. Is die goedkeuring er, dan gaan de streamingregels vanaf begin 2018 gelden, tegelijktertijd met de nieuwe roamingregels.