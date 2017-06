Succesvolle testvlucht voor internetdrone Facebook

Facebook heeft een succesvolle testvlucht afgerond met zijn internetdrone Aquila. Het onbemande vliegtuig bleef een uur en drie kwartier in de lucht, en landde daarna weer veilig op de grond.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de drone 60 tot 90 dagen in de lucht kan blijven hangen. Zonnepanelen aan de bovenzijde voorzien Aquila van de benodigde energie. Facebook wil met de drone internet brengen naar gebieden waar dat nu nog erg lastig is. Google heeft hetzelfde idee, maar zet daarvoor ballonnen in.

Groot

Overigens is de drone van Facebook niet zo compact als de meeste consumentendrones. Het gevaarte heeft een spanwijdte van een gemiddeld passagiersvliegtuig. De nieuwste versie van Aquila heeft verbeterde vleugels meegekregen, die tijdens het landen beter om kunnen gaan met de wind. Bekijk de landing hieronder.