Sunu Band is smartwatch voor blinden

2017-09-07T14:00:00

2017-09-05T11:38:02

Smartwatches en wearables zijn niet alleen voor hardlopers geschikt. Ook blinden kunnen veel baat hebben bij een handige wearable.

De Sunu-band is daar een goed voorbeeld van, want die smartwatch is speciaal gemaakt voor slechtzienden. Met een sonar-sensor 'ziet' de slimme polsband obstakels op de weg, waarop de drager een trilling op zijn pols voelt.

Tijdens het appen

Dat is voor de meeste lezers misschien niet direct handig, maar mogen we even een handige tip geven? Draag deze wearable terwijl u op straat loopt te appen. Dan weet u zeker dat u nergens tegenaan botst! De Sunu Band kost $ 300. U kunt er op sunu.io.