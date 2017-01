Super Mario Run in maart naar Android

2017-01-19T10:12:00

2017-01-19T11:45:09

De smartphonegame Super Mario Run komt in maart ook naar het Android-platform. De game is al sinds half december te spelen op iOS-apparaten, waar het in eerste instantie ook voor was aangekondigd. Nu is ook Android aan de beurt.

In Super Mario Run besturen spelers de welbekende loodgieter van Nintendo. Mario rent in het spel automatisch naar de rechterkant van het scherm. De speler moet door te springen vijanden ontwijken en zoveel mogelijk punten sprokkelen.

10 euro

Nintendo heeft een speciaal verdienmodel aan de game gehangen. Gebruikers - vooralsnog dus alleen op iOS - kunnen gratis een bepaald aantal levels spelen. Wil je meer spelen, dan moet je eenmalig 9,99 euro betalen. Dan heb je wel de volledige game, zonder verdere microtransacties of tijdslimieten. Die strategie leidt tot niet onverdeeld positieve reacties in de App Store. Normaal gesproken accepteert Apple ook geen demo's, maar dat is in de basis wel wat de gratis versie van Super Mario Run is. De verwachting is dat eenzelfde constructie ook voor Android gaat gelden.

Review

Overigens vonden onze gamereviewers het spel wel zeer de moeite (en het geld) waard. Vooral de manier waarop het spel na lange tijd nog steeds leuk blijft, is een van de dingen waarvoor Nintendo valt te prijzen. Een exacte datum voor de release is nog niet bekend gemaakt, maar ergens in maart zou je de loodgieter dus op je Android-scherm moeten kunnen toveren. Laten we hopen dat Peach daarop kan wachten.