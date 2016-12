Super Mario Run verbreekt downloadrecords

2016-12-21T15:35:00

2016-12-21T15:28:58

Na Pokémon Go heeft Nintendo opnieuw een mobiel succes te pakken met Super Mario Run. De app is in vier dagen tijd meer dan 40 miljoen keer gedownload, en dat is een record.

Zelfs Pokémon Go haalde niet dergelijke aantallen, en die app was een poosje ongekend populair. Opvallend is ook dat Super Mario Run alleen nog uit is op iOS, een Android-versie volgt later pas.

Niet helemaal gratis

Hoewel Super Mario Run gratis te downloaden is, kun je maar een klein deel spelen. Daarna moet je er een tientje voor betalen. Hoeveel spelers dat uiteindelijk doen, is niet bekend. Desondanks staat de app in de top 10 van meest verdienende apps in 100 landen.

Springen

In Super Mario Run rent de bekende loodgieter uit zichzelf naar het einde van het level. Klinkt lekker makkelijk, maar het is de bedoeling dat je hem op tijd laat springen om zodoende obstakels te vermijden. Lees meer over de game bij onze collega's van Gamer.nl.

Download Super Mario Run hier voor iOS.