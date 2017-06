Super Mario siert Japanse postzegels

2017-06-28T11:05:00

2017-06-28T11:03:28

Post krijgen is altijd leuk (de bekende blauwe brief over het algemeen daargelaten), maar in Japan wordt het nog net even specialer met deze nieuwe Super Mario-postzegels.

Sinds vandaag zijn ze in Japanse postkantoren verkrijgbaar, velletjes met daarop tien Mario-postzegels. Veek bekende personages zijn van de partij. Uiteraard Mario zelf, maar ook zijn broer Luigi, prinses Peach, Toad en Yoshi sieren de zegels. De vraag is natuurlijk of kopers ze daadwerkelijk gaan gebruiken, of ze in de folie laten zitten om toe te kunnen voegen aan hun postzegelverzameling.

Alles Mario

Dat Mario niet alleen in games te zien is, is al veel langer duidelijker. Het personage is zo populair dat er in de toekomst speciale pretparken voor worden geopend, eentje in Japan en twee in de Verenigde Staten. Daarnaast kom je Mario en zijn vrienden ook tegen op kleding, bestek, beddengoed, als sleutelhangers, als knuffels en ga zo maar door.