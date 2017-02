Super Nintendo-schoenen voor de grootste fans

2017-02-28T14:00:00

2017-02-27T16:19:34

Doet dit schoeisel je ergens aan denken? Als je vroeger een Super Nintendo in huis had, gaat er vast een belletje rinkelen.

Het ontwerp is namelijk gebaseerd op de controller van die retro-spelcomputer. De knopjes kunnen zelfs ingedrukt worden. Sterker nog, de knoppen zijn zo van een controller afgetrokken om op deze schoenen geplakt te worden.

Op maat

Zomaar bestellen zit er niet in, deze schoenen worden ieder apart met de hand ontworpen en de oplage is dan ook beperkt. Voor een stel betaal je daarnaast 150 dollar.