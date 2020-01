Superhelden vaakst opgezocht op Wikipedia in 2019

2019-12-30



De Wikimedia Foundation maakt bekend welke Wikipedia-pagina's er in 2019 het vaakst gelezen zijn en bovenaan de lijst prijkt de pagina over de superheldenfilm Avengers: Endgame. Die werd krap 44 miljoen keer bezocht.

Op de tweede plaats eindigt een overzichtspagina van overledenen in 2019 met krap 37 miljoen pageviews. Op plaats drie het artikel over seriemoordenaar Ted Bundy (29 duizend keer bekeken) - overigens ongerelateerd aan elkaar. Dit jaar kwamen er over Bundy zowel een Netflix-documentaire als een verfilming uit; veel mensen hebben daarna het waargebeurde verhaal opgezocht in de online encyclopedie.

Dat geldt ook voor Queen-zanger Freddie Mercury, wiens pagina eindigt op plaats vier. Eind 2018 stond de overleden frontman weer in de spotlight door de film Bohemian Rhapsody. Het artikel over de kernramp van Chernobyl sluit de top vijf af. Niet zo gek, gezien HBO er dit jaar een miniserie over uitzond die vrijwsel unaniem gelauwerd werd.

Honderden miljarden

De top 25 bestaat uit zestien pagina's die aan films en series gerelateerd zijn. Zangeres Billie Eilish scoort ook hoog, haar pagina is de enige in de top 10 die niet aan een film of serie toe te schrijven is. In totaal werd Wikipedia het afgelopen jaar meer dan 264 miljard keer geraadpleegd, gemiddeld 20 miljoen keer per maand.