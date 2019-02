Supersnel internet voor iedere smartphone met HTC 5G Hub

HTC is ook op de Mobile World Congress aanwezig, maar dit keer niet om een eigen smartphone aan te kondigen. Het bedrijf presenteert de HTC 5G Hub, een apparaat dat telefoons in staat stelt om in de toekomst mwt 5G-netwerken verbinding te maken.

Vanaf 2020 doet 5G zijn intrede in een klein deel van Nederland. Om van de extra hoge internetsnelheden te kunnen profiteren, heb je echter een smartphone nodig die 5G-signalen kan ontvangen. Een toestel dat een 5G-modem bezit, is de aankomende Galaxy S10. Maar alle huidige mobieltjes hebben er niets aan. En daarom is de HTC 5G Hub in het leven geroepen.

Deze hub doet namelijk dienst als hotspot. Na het verbinden van je smartphone, kan deze het signaal ontvangen. Er kunnen 20 gebruikers tegelijk mee verbonden zijn, wat bijvoorbeeld van pas kan komen in een kantooromgeving. Maar het apparaat heeft ook een schermpje, een camera en draait op Android. Je kunt er dus tevens films op kijken, mee videobellen en meer.

Ook powerbank

Overigens hoeft de hub zich niet te beperken tot smartphones, je zou er ook tablets, laptops en andere elektronica met een draadloze verbinding aan kunnen hangen. Via de usb-c-uitgang zou je de hub ook kunnen gebruiken om je telefoon mee op te laden, als ware het een uit de kluiten gewassen powerbank.

Het is nog even afwachten wanneer - en of - de 5G Hub naar Nederland komt. Met de komst van 5G wordt verwacht dat we nog veel meer mobiele data gaan verstoken dan we nu al doen. Zodra de eerste 5G-tests beginnen, wordt 3G langzaam uitgefaseerd.