Surface Book vanaf 20 april in Nederland te koop

2017-03-15T10:16:00

2017-03-15T10:14:06

De Surface Book is al een poosje te koop in de Verenigde Staten, maar komt binnenkort ook uit in Nederland. Op 20 april, om precies te zijn. Microsoft maakt vandaag die datum bekend, als ook de prijzen voor de verschillende uitvoeringen.

Microsoft richt zich met de Surface Books met name op grafische professionals. De goedkoopste editie kost dan ook al 1649 euro. Voor die prijs krijg je de variant met Intel i5-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte terug. Voor 2069 euro is dezelfde uitvoering verkrijgbaar met een ssd van 256 GB.

In hogere prijsklassen vinden we het nieuwe i7-model van de Surface Book terug. Deze start met 8 GB RAM en 256 GB opslagruimte voor 2599 euro. Een versie met 16 GB RAM en 512 GB opslag kost 3019 euro en de meest krachtige variant (16 GB RAM, 1 TB opslag) kost 3649 euro.

Verschillen

De Surface Book i7-modellen zijn niet alleen sneller, ze bevatten ook een krachtigere videochip. De GeForce GTX 965M vervangt de GTX 940M uit de i5-serie. Daarnaast gaat de accu tot dertig procent langer mee. Je kunt er volgens Microsoft 16 uur onafgebroken op werken.

Met de Surface Pro-serie bracht Microsoft Windows-tablets uit die ook als laptop in te zetten waren. De Surface Book is in eerste instantie een laptop, waarvan het 13,5 inch scherm (met een resolutie van 3000 X 2000) eventueel los te koppelen is.

