Surface Laptop Go 2 officieel aangekondigd

2022-06-02T08:00:00

2022-06-02T09:02:57

Microsoft kondigt officieel de Surface Laptop Go 2 aan. De lichte en betaalbare laptop is vanaf nu vooruit te bestellen in Nederland.

De nieuwe Microsoft-laptop heeft een vanafprijs van 669 euro en is in verschillende configuraties te koop. De belangrijkste kenmerken van dit apparaat zijn de draagbaarheid en de betaalbaarheid, aldus het bedrijf uit Redmond.

Voor de Surface Laptop Go 2 heeft Microsoft vier belangrijke pilaren bepaald. De vier belangrijke eigenschappen hebben zowel betrekking op de buiten- als binnenkant van het apparaat.

Vier belangrijke kenmerken van Surface Laptop Go 2

Het apparaat is stijlvol, draagbaar en comfortabel. De laptop heeft een modern ontwerp met een 12,4-inch touchscreen, een comfortabel toetsenbord en een grote trackpad. Zo kun je gemakkelijk navigeren, scrollen en selecteren.

De Surface Laptop Go 2 biedt meer snelheid, een lange batterijduur en Windows 11. De laptop is uitgerust met de elfde generatie Intel Core i5-quadcoreprocessor. De accu gaat een complete werkdag mee.

Het apparaat is geschikt voor entertainment en biedt helder geluid voor muziek, films en programma's. Ook is er een verbeterde HD-camera en zijn er dubbele studiomicrofoons voor de  videogesprekken die je erop voert.

De Microsoft Surface Laptop Go 2 heeft tot slot het kenmerkende design met de strakke aluminium look die je van de het merk gewend bent. De Surface Laptop Go 2 komt in Nederland beschikbaar in de kleur platina.

De compacte laptop is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-orders. Meer informatie over de pre-orders en de specificaties is beschikbaar op de productpagina of de pagina voor zakelijke gebruikers van Microsoft.