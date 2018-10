Surface Pro 6 en Surface Laptop 2 onthuld

2018-10-03T10:07:00

2018-10-03T10:04:40

Microsoft kondigt nieuwe producten aan binnen de Surface-lijn, met de Surface Pro 6 en de Surface Laptop 2 voorop. Die zijn met name sneller en energiezuiniger dan hun voorgangers, aan de buitenkant is weinig veranderd.

Zowel de Surface Pro 6 als de Surface Laptop 2 zijn uitgerust met Intel-processoren uit de achtste generatie; dat betekent dat Surface-apparaten voor het eerst van quadcore-cpu's zijn voorzien. Volgens Microsoft uit dat zich in een prestatiewinst van krap 70 procent. Het bedrijf claimt een batterijduur van 13,5 uur voor de Pro 6 en 14,5 uur voor de Laptop 2.

Het voornaamste verschil tussen beide apparaten is dat de Pro 6 een hybride tablet is, terwijl de Laptop 2 zoals de naam al zegt puur een notebook is. Nog steeds kiest Microsoft niet voor een usb-c-aansluiting. Sterker nog, het blijft slechts bij één usb-a-poort. Je bent dus alsnog snel afhankelijk van adapters, waarvan Microsoft er zelf een aantal verkoopt - tegen een fike prijs.

Prijzen starten vanaf 899 dollar voor de Surface Pro 6 en vanaf 999 dollar voor de Surface Laptop 2. Europrijzen zijn nog niet bekend.

Headphones en Surface Studio 2

De Surface Headphones zijn daarnaast tevens nieuw, een over-ear koptelefoon met ruisonderdrukking. Op beide oorschelpen zitten draaikoppen, voor het regelen van het volume en voor het afstellen van de noise cancelling. De accuduur wordt geschat op zo'n 15 uur, opladen gebeurt hier wel aan de hand van usb-c. Tevens is er ondersteuning voor de spraakassistente Cortana.

Tot slot is er nog de Surface Studio 2, als opvolger van de peperdure Surface Studio van vorig jaar. Met dit keer opnieuw een 28-inch beeldscherm met 3:2 beeldverhouding en een extra hoge resolutie van 4500 x 3000 pixels. Dankzij een verbeterde processor en krachtigere videokaart is deze 35 procent sneller en 50 procent beter in grafische berekeningen dan zijn voorganger.

Een prijs is niet genoemd, maar de eerdere versie kost minimaal 3.999 euro. Voor alle nieuwe Surface-producten geldt dat ze pas vanaf 2019 in Nederland worden aangeboden.