Switch uitverkocht, Nintendo verdubbelt productie

2017-03-17T12:09:00

2017-03-17T12:07:46

Nintendo verdubbelt de productie van zijn nieuwste spelcomputer, de Switch. Op het moment van schrijven is de console in Nederland overal uitverkocht.

Uit een rondvraag bij verschillende aanbieders blijkt dat de oplage van de Nintendo Switch relatief beperkt was. Nintendo zou de vraag te laag hebben ingeschat, op basis van de tegenvallende verkoop van de Wii U.

Gamers die de spelcomputer al ver van tevoren hadden besteld, kregen de Switch veelal op tijd geleverd. En ook in de eerste paar dagen dat de console op de markt was, kon je nog winkels binnenlopen in de hoop een Switch mee te krijgen.

Dat is nu voorbij. De meeste winkels verwachten nu rond april/mei pas een nieuwe voorraad binnen te krijgen.

Verdubbeling

Ondertussen meldt The Wall Street Journal dat Nintendo de productie aan het verhogen is. Er moeten dit jaar 16 miljoen Switches worden geproduceerd. Eerder zouden dat er 8 miljoen zijn.

Lees hier onze Nintendo Switch review.