T-Mobile komt met onbeperkt prepaidinternet voor één dag

2017-08-09T16:45:59

2017-08-09T16:40:26

T-Mobile komt met een nieuwe bundel waarbij klanten via een prepaidbundel onbeperkt internet kunnen gebruiken voor één dag. De bundel kost 2,95.

Dat maakt de provider vandaag bekend. Het gaat voorlopig nog om een experiment, aldus de provider.



Klanten kunnen de bundel kopen via internet, of met hun prepaidtegoed. Vanaf dat moment is de bundel houdbaar tot 23.59 van die dag. Om 00.00 eindigt de 'dag' en moet er weer een nieuwe bundel worden gekocht. Het is dus niet zo dat een koper altijd 24 uur lang van het aanbod gebruik kan maken.Er zit wel een snelheidsbeperking aan de bundel: die is gelimiteerd tot 15 Mbit/s als downloadsnelheid, en 3Mb/s als upload. Opvallend is wel dat er geen limiet op zit zoals bij het T-Mobile Unlimited-abonnement. Daarbij geldt dat gebruikers iedere dag 5 GB mogen gebruiken, maar daarna iedere nieuwe GB moeten 'aanvullen' met een sms'je.T-Mobile was in Nederland de eerste provider die onbeperkt 4G mogelijk maakte met het Unlimited-abonnement. Inmiddels biedt ook Tele2 zo'n abonnement aan, maar dan zonder 'aanvulbeperking' én voor 10 euro per maand minder kosten.