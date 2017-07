Tabbladen laden veel sneller na Firefox-update

2017-07-24T11:52:00

2017-07-24T11:54:28

Mozilla werkt aan een nieuwe versie van de Firefox-browser, waarin het laden van tabbladen een stuk vlotter wordt. Om dat alvast te testen, opende een Firefox-ontwikkelaar krap 1700 tabbladen tegelijk.

In de huidige versie van Firefox duurt het openen van de browser met zoveel tabbladen meer dan vier minuten, en in oudere varianten van de browser loopt het zelfs op tot bijna acht minuten.

Het verschil met de aankomende editie van Firefox is enorm; daar duurt het slechts 15 seconden.

De reden daarvoor is dat Firefox niet meer alle tabbladen tegelijk laadt, maar alleen degene waarop een gebruiker actief is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Chrome. Die laadt wel alle websites tegelijk, en dat kan de browser in eerste instantie flink vertragen.

Geheugen

Het aanpassen van de manier waarop Firefox omspringt met achtergrond-tabbladen heeft ook een positieve impact op het geheugengebruik van de browser. Slikken 1691 tabs nu nog 2 GB werkgeheugen, in Firefox-versie 55 is dat nog maar 0,5 GB RAM.

Nu zal de gemiddelde gebruiker nooit zoveel tabbladen tegelijk openen, maar als het goed is merkt iedereen straks wel degelijk dat de browser sneller is geworden. Firefox 55 wordt in augustus uitgerold.

Snelheid

Een van de voornaamste kritiekpunten op Firefox is dat de browser nogal traag zou zijn. Wanneer internetters Chrome verkiezen, doen ze dat meestal vanwege de snelheid - ookal vreet die browser daardoor veel werkgeheugen.

De afgelopen tijd is Mozilla dan ook juist bezig met het aanpakken van dit pijnpunt. Daarin zijn al belangrijke stappen gemaakt. Zo wordt het inladen van websites sinds kort losgekoppeld van de interface. Mocht een site problemen geven, dan blijft de browser operationeel.