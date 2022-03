Tabs Windows 11-Verkenner worden steeds beter

2022-03-30T09:10:04

2022-03-30T09:13:49

Microsoft test momenteel een tabsinterface voor de Verkenner op Windows 11. De interface is nu nog niet beschikbaar voor openbare testers.

De website Neowin maakt desondanks momenteel gebruik van een previewversie van Windows 11, waarin het mogelijk is tabs te activeren voor de Verkenner op Windows 11.

Deze versie van het besturingssysteem voert tevens enkele veranderingen door aan de tabinterface, waardoor die beetje bij beetje beter werkt.

Tabs voor Verkenner op Windows 11

Zo is het nu mogelijk de tabs binnen de Verkenner te verplaatsen. Zo bepaal je zelf de volgorde van de openstaande tabs bovenin het scherm.

Je drukt met de linkermuisknop op een tab, houdt hem ingedrukt en versleept hem naar een andere plek. Je kunt een tab tevens uit een scherm trekken, waarna Windows 11 een nieuw venster opent voor die omgeving. Het is momenteel nog niet mogelijk een tab te verplaatsen naar een ander venster, zoals dat met browsers wel kan.

Daarnaast kun je van tabinterface wisselen door de knoppencombinatie Ctrl + Tab. Met Ctrl + Shift + Tab ga je naar de vorige tab binnen de Verkenner. Ook dit werkt niet anders dan in browsers. Helaas duiken er ook hier nog wat problemen op, aangezien de Verkenner nog niet in staat is elke tab mee te nemen.

Het is goed om te onthouden dat het om een vroege previewversie van Windows 11 gaat, die met reden nog niet openbaar beschikbaar is. Het is niet duidelijk wanneer Microsoft de nieuwe interfacemogelijkheden voor iedereen uitrolt.