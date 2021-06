Tamagotchi maakt moderne comeback

2021-06-01T14:00:00

2021-06-01T09:20:32

De Tamagotchi-rage ligt alweer een poosje achter ons, maar uitbater Bandai Namco hoopt met de Tamagotchi Pix de pixelbeestjes weer in de spotlight te zetten.

Goed voor de virtuele huisdiertjes zorgen blijft de kern, maar daarnaast is dit keer een cameraatje ingebouwd. Eigenaren kunnen met hun diertjes op de foto door bovenop de eierschaal in te drukken. Dit is namelijk de sluiterknop.

Eieren importeren

De plaatjes zijn uit te wisselen door een qr-code te scannen. Of de moderne Tamagotchi's ook in ons land verkocht worden, is nog niet zeker. Maar op de Amerikaanse Amazon zijn ze voor circa 60 dollar te bestellen.