Tapplock One is slim hangslot

2018-05-08T10:00:00

2018-05-07T16:39:31

Slimme sloten kennen we inmiddels, maar een slim hangslot zagen we nog niet eerder. Dit is de Tapplock One.

De Tapplock One is op drie verschillende manieren te vergrendelen: met een vingerafdruk, een morsecode, of door met je smartphone in de buurt te zijn. Althans, zolang bluetooth aan staat.

Gasten

Via de bijbehorende app kun je anderen toegang geven - 500 verschillende vingerafdrukken zijn er in op te slaan. Het slot is waterdicht en houdt het een jaar vol op de interne accu. Na twee uurtjes laden zit-ie weer vol. Dew gadget kost 99 dollar.