TCL toont Alcatel-phones en nieuwe BlackBerry op MWC

2019-02-25T14:43:00

2019-02-26T10:10:05

Het Chinese TCL is op de Mobile World Congress met nieuwe budget-telefoons onder de Alcatel-naam, als ook met een duurdere variant van de BlackBerry KEY2. Een tablet maakt tevens onderdeel uit van de line-up, namelijk de Alcatel 3T 10.

De Alcatel 3 en 3L lijken sterk op elkaar, het verschil is dan ook maar enkele tientjes. Beide hebben een 5,9-inch scherm met een extra lange beeldverhouding van 19.5:9. De selfiecamera zit in een notch aan de voorkant verwerkt. Het belangrijkste onderscheid zit hem in het werkgeheugen; 3 of 4 GB RAM voor de Alcatel 3 en 2 GB voor de 3L.

Nu zijn beide telefoons relatief goedkoop. De Alcatel 3 start vanaf 159 euro en de 3L kost 139. Zorgelijk is echter dat beide op Android 8.1 draaien, terwijl Android 9.0 al een poos uit is. Tevens is de schermresolutie slechts 720p, dus niet full-hd.Interessanter is dan ook de Alcatel 1S. Die is met 109 euro het goedkoopst, maar draait wél op Android 9.0.

Alcatel 1S en 3T 10

Ook is er 3 GB werkgeheugen van de partij, naast 32 GB opslagruimte. Met de dubbele camera maak je foto's met scherpte/diepte-effect, hoewel de kwaliteit van de sensoren niet bijzonder hoog is. Wat gezien de prijs ook wel te verwachten viel.

Rest de Alcatel 3T 10, een tablet die tevens van Android 9.0 is voorzien. Wat betreft specificaties niets nieuws onder de zon, maar de optionele Audio Station is opvallend. Daarmee koppel je een extra krachtige speaker aan de tablet.

BlackBerry Red Edition

TCL brengt ook BlackBerry-telefoons uit en presenteert op de MWC nog de BlackBerry KEY2 Red Edition. Naast de rode behuizing is enkel de interne opslagruimte opgehoogd, van 64 GB naar 128 GB. Het toestel is dan ook 100 euro duurder dan zijn voorganger, 779 euro. Dat is even slikken, want we vonden de 'gewone' KEY2 al aan de dure kant. Daar gaat wat extra opslag weinig aan veranderen.