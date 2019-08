Tech Academy: handige online cursussen voor beginners en gevorderden

2019-08-28T13:00:00

2019-08-29T19:54:19

Wil je meer uit je computer, smartphone, software of thuisnetwerk halen, maar weet je niet waar en hoe je moet beginnen? De nieuwe online cursusomgeving Tech Academy gaat je daarbij helpen.

Vanaf vandaag bieden de Tech-merken van Reshift iets nieuws: Tech Academy. In de online cursusomgeving van Tech Academy kun je diverse uitgebreide en diepgaande cursussen vinden over uiteenlopende tech-gerelateerde onderwerpen. We trappen de Tech Academy af met een uitgebreide cursus Word, Excel en PowerPoint, die geschikt is voor iedereen die meer uit deze software wil halen.

Inhoud

Iedere cursus op Tech Academy bestaat uit een aantal vaste elementen, zoals online trainingsvideo's en extra vragen om je kennis te toetsen. Heb je een cursus succesvol volbracht? Dan ontvang je van ons een certificaat. Wil je nog iets terugzoeken of een bepaald hoofdstuk uit de cursus opnieuw doornemen? Geen probleem: wanneer je je hebt geregistreerd en de cursus in je bezit hebt, heb je altijd en onbeperkt toegang tot het cursusmateriaal, ongeacht waar je je bevindt.

Aanbod

In de komende weken breiden we ons aanbod uit en kun je straks cursussen combineren, extra lesmateriaal ontvangen in de vorm van een cursusboek of kiezen voor alleen een online training. Voor nu kun je alvast kennismaken met onze eerste complete cursus Werken met Word, Excel en PowerPoint, die geschikt is voor iedereen die Office 2016, 2019 of Office 365 gebruikt.