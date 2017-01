Tech Awards Hotlist - Het beste van CES 2017

2017-01-16T13:31:22

2017-01-16T15:33:26

Op de afgelopen CES-beurs hebben we een aantal bijzondere producten gezien. Natuurlijk kunnen we niet al het moois uitlichten, want er was zoals altijd heel veel te zien in het Las Vegas Convention Center en de omliggende hotels. Toch hebben we er een paar producten uit gepikt en die als bewijs een Tech Awards Hotlist gegeven.

Waarom? Omdat ze cool, gaaf, bijzonder en meestal een combinatie daarvan zijn. Producten met potentie die wij sowieso willen testen en jij (en ook wij) graag wil hebben! Hieronder vind je, in willekeurige volgorde, de twaalf producten die op CES 2017 de Tech Award Hotlist hebben gekregen.

Lenovo Thinkpad X1 Carbon

Lenovo heeft een update van de ThinkPad X1 Carbon uitgebracht. Grote verschillen zijn de kleinere 13-inch-behuizing waarin toch een 14-inch scherm is geperst, de nieuwste Intel Kaby Lake processors en usb-c mét ondersteuning voor thunderbolt 3. Hij is ook in het zilver verkrijgbaar, naast het Thinkpad-eigen zwart. Hij is erg dun en licht met nog geen 16mm en ruim 1140 gram. We hebben hem op CES even in handen gehad en hij voelt ondanks zijn ranke verschijning lekker stevig aan en vooral de dunne schermrand is erg fraai. Naast usb-c/thunderbolt zit er ook usb 3, volwaardige hdmi, audio, micro-sd, micro-sd en netwerk via een verloopstekker op. Dat is erg indrukwekkend, evenals de voorspelde werktijd op de accu van 15 uur. Prijzen beginnen waarschijnlijk bij 1400-1500 euro.

LG Signature W

Dat oled-schermen voor het mooiste plaatje zorgen wisten we al. En de grootste producten van oled-tv’s, LG, heeft nu ook de dunste oled-tv laten zien. De LG Signature W is slechts 2,27mm dik. Hij wordt geleverd met een losse metalen achterplaat die je op de muur (of glas of wat dan ook) bevestigd en achterop de tv zelf zitten magneten die op die bevestigingsplaat hechten. Onderaan het scherm loopt een flatcable die naar de soundbar gaat. Het ziet er fantastisch uit en omdat paneel en soundbar bij elkaar nog geen 8 kilo wegen, maakt dat plaatsing op bijzondere plekken mogelijk. In de soundbar zitten de alle benodigde aansluitingen en hij is Dolby Atmos-gecertificeerd voor virtueel 3D-geluid. Prijzen zijn nog niet bekend gemaakt maar reken op ruim 10.000 euro voor de 65-inch-versie en ruim 25.000 voor de 77-inch.

Omnicharge Omni 20

De Omnicharde Omni 20 is de meest serieuze powerbank die we ooit hebben gezien. Hij heeft een capaciteit van 20.400 mAH, ondersteunt draadloos laden, kan 2 usb-poorten tegelijkertijd voorzien van 3A, kan laptops en andere verbruikers tot maximaal 70 watt laden met een per 0,1V instelbare dc-uitgang én hij heeft een 110-220 volt wisselspanninguitgang met een maximaal vermogen van 100 watt. Dat kan allemaal niet tegelijkertijd maar veel is er wel mogelijk. De Omni 20 ondersteunt ook doorladen (gelijkertijd laden en ontladen) en heeft uitgebreide bescherming voor overspanning, kortsluiting, oververhitting en te diep ontladen. Naast al deze prachtige specificaties ziet hij er ook nog eens robuust en professioneel uit. Hij weegt 630 gram en kost 299 euro.

Foldimate

Een robot die je was opvouwt, die wil je hebben! De Foldimate kan overhemden, t-shirt en broeken voor je opvouwen en ze netjes op een stapeltje voor je leggen. Optioneel kun je nog wat kreukels eruit laten halen of een lekker luchtje erop laten spuiten. Er zijn nog wel wat rimpeltjes glad te strijken: grote handdoeken of oversized kleding kan de Foldimate niet aan en je moet eerst alles netjes aan de clipjes van de machine hangen. Daarnaast moet er eerst nog een werkend prototype komen, die wordt later dit jaar verwacht. Productiemodellen worden in 2018 verwacht. Nog even geduld dus, wij kunnen niet wachten om hem echt eens uit te proberen!

Udoq

Waarschijnlijk heb je net als wij meerdere smartphones, tablets of andere mobiele apparaten die je regelmatig moet opladen. Dan wordt het als snel een kabelwirwar en een rommeltje op de centrale laadplek of je bent steeds op zoek naar een oplader. Dat probleem lost Udoq op met een universeel laaddock. Hij ziet er sjiek en stevig uit, is flexibel in te delen en je kunt uit verschillende breedtes kiezen. Kabeltjes worden meegeleverd of kun je los bijbestellen. De kabeltjes gaan in een verstelbare en verschuifbare ‘rol’ zodat het niet uitmaakt of je wel of geen bumper om je telefoon of tablet hebt. Prijzen beginnen bij 73-90 dollar.

Linksys Velop

In je hele huis één draadloos netwerk met altijd goed bereik en een goede doorvoersnelheid. Wat zou dat mooi zijn. En dat is precies wat de Linksys Velop beloofd. Op CES werden meer van dit soort mesh-wifisystemen getoond, maar de Velop ziet er in ieder geval het sympathiekste uit. Je kunt kiezen uit bundels van één tot drie waarbij de sets van twee en drie ons het meest logisch lijken. Je zet ze op verschillende plekken in huis en je wordt daarbij geholpen door een app. Voordeel ten opzichte van andere mesh-systemen is dat je ervoor kunt kiezen om de extra nodes wel of niet bedraad aan te sluiten. Zo hoeven ze elkaar niet draadloos te zien om wel goed te kunnen werken. Prijzen zijn, zoals bij alle mesh-oplossingen, stevig. Los kost de Velop 249 euro, een set van twee kost 429 euro en de set van drie Velops kost 599 euro.

Synology RT2600ac

Synology is vooral bekend van haar nas-systemen. Maar ze maken sinds eind 2015 ook routers. Tijdens de CES introduceerde Synology een nieuw model: de RT2600ac. De specificaties zijn goed maar niet wereldschokkend. Het besturingssysteem en vooral de gebruikersinterface ervan maakt deze router echt bijzonder. Net als bij haar nas-sen is die interface heel gebruikersvriendelijk en valt er genoeg in te stellen en informatie uit te lezen. Daarnaast stelt Synology regelmatig updates beschikbaar.

Hisense A2

De Hisense A2 is een mid-range smartphone met een fraai full-hd oled-scherm, goede prestaties en een premium behuizing. Het apparaat valt op door het e-ink-display aan de achterkant, dat bijna hetzelfde kan als het normale scherm. Het energiezuinige display is niet nieuw, maar wel goed uitgewerkt. Het maakt de Hisense A2 een bijzondere telefoon.

Crazybaby Air

Nu de 3,5mm-aansluiting op steeds meer smartphones geschrapt wordt, worden draadloze oordopjes en koptelefoons belangrijker. Apple biedt de Airpods aan en Crazybaby volgt met de Air. Deze draadloze (bluetooth) oordopjes zijn kleiner, komen in verschillende kleuren uit en zien er naar onze mening beter uit dan de Airpods. De accuduur van vier uur is minder lang, maar het geluid is goed.

Samsung CH711

De Samsung CH711 is een high-end monitor met een gebogen 1,800R-ontwerp. De monitor ziet er strak uit en komt in 27- en 31,5-inch uitvoeringen. Het Quantum Dot-scherm met scherpe qhd-resolutie heeft een zeer lage responstijd, waardoor de CH711 volgens Samsung ideaal is voor gamers. Het display is goed en we gamen er graag op totdat OLED-monitoren betaalbaar worden.

Honor 6X

Honor, een dochterbedrijf van Huawei, staat bekend om zijn smartphones met scherpe prijs/kwaliteitverhoudingen. De nieuwe Honor 6X lijkt die trend voort te zetten en biedt voor 249 euro alles dat we verwachten in een middenklasse telefoon. Een metalen behuizing, full-hd scherm en grote accu maken hem fijn in gebruik en de dubbele camera is een leuke feature.

Razer Project Valerie

Razer’s Project Valerie is misschien wel het gaafste (concept)product van de CES 2017. De laptop heeft maar liefst drie 17,3 inch 4K-schermen die automatisch in- en uitschuiven. Verwacht hem echter niet morgen in de winkel: het gaat om een prototype waar nog weinig details over bekend zijn gemaakt. Vraag is er wel, tijdens de CES zijn twee van die prototypen gestolen. Project Valerie laat wel goed zien wat er qua innovatie nog mogelijk is in de laptopwereld.