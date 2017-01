Technologiebedrijven VS overwegen juridische stappen tegen inreisverbod

2017-01-31T10:03:30

2017-01-31T10:27:29

Grote technologiebedrijven als Microsoft, Amazon en Expedia scharen zich achter andere partijen die het nieuwe inreisverbod van president Trump proberen te stoppen.

Diverse technologiebedrijven komen bij elkaar om het inreisverbod voor immigranten en mensen uit zeven Islamitische landen te bespreken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het softwareplatform GitHub. Diverse bedrijven zijn hiervoor uitgenodigd, waaronder Alphabet (het moederbedrijf van Google), Airbnb en Netflix. Ook Microsoft en Amazon zijn bezig met hun eigen betoog tegen het inreisverbod.

Kennis

Veel medewerkers die in dienst zijn van de technologiebedrijven in de Verenigde Staten komen uit andere landen, en door het immigratieverbod kan er kennis verloren gaan, stellen de bedrijven. Daarnaast zou het inreisverbod ook in strijd zijn met de grondwet van de Verenigde Staten, waarin staat dat het land geen vluchtelingen op basis van nationaliteit mag weigeren.